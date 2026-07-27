Калужский аэропорт закрыли повторно через два часа после открытия

В Калуге аэропорт снова приостановил работу.

Росавиация ввела запрет на приём и отправку рейсов в 13:44. Причина – угроза безопасности полётов.

Предыдущие ограничения сняли незадолго до полудня. Аэропорт проработал в штатном режиме чуть меньше двух часов.

Аэропорт будет закрыт до особого распоряжения.