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Авто и транспорт

Росавиация сняла ограничения на полёты в Калуге

В понедельник, 27 июля, калужский аэропорт возобновил работу после временного перерыва.
Ольга Володина
27.07, 12:01
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Росавиация отменила ограничения на приём и отправку рейсов в 11:46.

Сейчас воздушная гавань в Грабцево функционирует в штатном режиме. Все службы работают по обычному графику.

Напомним, аэропорт закрыли рано утром – с 3:28. Самолёты временно не могли садиться и взлетать из-за мер по обеспечению безопасности полётов.

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