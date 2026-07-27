Росавиация сняла ограничения на полёты в Калуге

В понедельник, 27 июля, калужский аэропорт возобновил работу после временного перерыва.

Росавиация отменила ограничения на приём и отправку рейсов в 11:46.

Сейчас воздушная гавань в Грабцево функционирует в штатном режиме. Все службы работают по обычному графику.

Напомним, аэропорт закрыли рано утром – с 3:28. Самолёты временно не могли садиться и взлетать из-за мер по обеспечению безопасности полётов.