Росавиация сняла ограничения на полёты в Калуге
В понедельник, 27 июля, калужский аэропорт возобновил работу после временного перерыва.
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку рейсов в 11:46.
Сейчас воздушная гавань в Грабцево функционирует в штатном режиме. Все службы работают по обычному графику.
Напомним, аэропорт закрыли рано утром – с 3:28. Самолёты временно не могли садиться и взлетать из-за мер по обеспечению безопасности полётов.
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