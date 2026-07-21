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Авто и транспорт

На улице Октябрьской заделали яму, огороженную стулом

Евгения Родионова
21.07, 15:56
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Ранее в четверг, 16 июля, читательница сообщила нам о проблеме с ямой через обратную связь.

По её словам, аварийный участок находится на улице Октябрьской напротив дома № 13, корпус 1, недалеко от парка Циолковского.

— В прошлом году этот участок отремонтировали после множества жалоб от соседей, - рассказывает женщина. - А в этом году дорогу снова вскрыли, и даже нормально огородить не могут!

— Сотрудниками «Калугаоблводоканал» был произведён выезд в пятницу на указанный адрес: улица Октябрьская, напротив дома №13 корпус 1, рядом с парком Циолковского, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Яму заделали.

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