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Новость дня Авто и транспорт

Что творится на АЗС Калуги днём 17 июля

Дмитрий Ивьев
17.07, 15:45
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Как мы уже рассказывали, очереди в последние дни стали меньше.

Утром 17 июля наш читатель присылал видео с заправки на улице Салтыкова-Щедрина, где в очереди стояло всего несколько машин.

Днём в пятницу этот же калужанин вновь проезжал мимо АЗС.

В очереди на заправку стоят около 10 машин, но всё из-за того, что территория перекрыта – топливо как раз в этот момент сливают из бензовоза.

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