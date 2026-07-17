Что творится на АЗС Калуги днём 17 июля

Как мы уже рассказывали, очереди в последние дни стали меньше.

Утром 17 июля наш читатель присылал видео с заправки на улице Салтыкова-Щедрина, где в очереди стояло всего несколько машин.

Днём в пятницу этот же калужанин вновь проезжал мимо АЗС.

В очереди на заправку стоят около 10 машин, но всё из-за того, что территория перекрыта – топливо как раз в этот момент сливают из бензовоза.