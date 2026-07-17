В Калуге замечена заправка без большой очереди
Утром в пятницу, 17 июля, наш читатель рассказал о ситуации на АЗС на улице Салтыкова-Щедрина.
На этих кадрах удивительная для последнего месяца картина – бензин есть, а к каждой колонке в очереди всего несколько машин.
Ближайшее время покажет, устойчивая ли это тенденция на улучшение или стечение обстоятельств.
А как вы заправляетесь последний месяц? Расскажите в комментариях!
Проблемы с топливом наблюдаются и в других регионах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь