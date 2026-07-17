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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге замечена заправка без большой очереди

Дмитрий Ивьев
17.07, 09:03
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Утром в пятницу, 17 июля, наш читатель рассказал о ситуации на АЗС на улице Салтыкова-Щедрина.

На этих кадрах удивительная для последнего месяца картина – бензин есть, а к каждой колонке в очереди всего несколько машин.

Ближайшее время покажет, устойчивая ли это тенденция на улучшение или стечение обстоятельств.

А как вы заправляетесь последний месяц? Расскажите в комментариях!

Проблемы с топливом наблюдаются и в других регионах.

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