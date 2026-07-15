На центральной улице Юхнова пешеходы вынуждены идти по проезжей части

Во вторник, 14 июля, в редакцию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице Ленина заросли, которые мешают прохожим.

По словам горожанки, на участке от дома № 65 до № 99 вообще нет тротуара, поэтому людям приходится идти прямо по краю дороги, а разросшиеся кусты делают эту ситуацию ещё опаснее.

— Это же центральная улица города, - возмущается женщина. - Но никто не убирает заросли, и ходить здесь стало просто невозможно.

— Строительство тротуара по улице Ленина в городе Юхнове в текущем году, к сожалению, не планируется, - комментирует ситуацию администрация города Юхнова. - Эта возможность будет рассмотрена при составлении плана работ в последующие годы по приоритетности. Деревья и кустарники вдоль улицы посажены жителями близлежащих домов для защиты от шума проезжающего автотранспорта и не мешают проходу.