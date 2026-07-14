Жители Юхнова вынуждены ходить по обочине из-за зарослей
Об этом во вторник, 14 июля, сообщила нам читательница через сообщения обратной связи.
По её словам, заросли на улице Ленина.
— Это центральная улица Юхнова, - пишет горожанка. - Мало того, что от дома номер №65 до №99 нет тротуара и приходится ходить по обочине дороги, так ещё эти заросли никто не убирает.
Мы попросили администрацию Юхновского района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
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