Жители Юхнова вынуждены ходить по обочине из-за зарослей

Об этом во вторник, 14 июля, сообщила нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, заросли на улице Ленина.

— Это центральная улица Юхнова, - пишет горожанка. - Мало того, что от дома номер №65 до №99 нет тротуара и приходится ходить по обочине дороги, так ещё эти заросли никто не убирает.

Мы попросили администрацию Юхновского района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.