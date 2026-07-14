После дождей размыло дорогу между Детчино и Прудками

Ранее, в понедельник, 13 июля, мы писали об этой проблеме.

По словам женщины, сейчас на этом участке ведётся ремонт, но техника не справляется с погодой.

— 11 июля на отрезке дороги у деревни Большие Луга протяжённостью около 300 метров рассыпали песок, - пишет женщина. - Однако уже с четырёх часов дня машины буквально встали - проехать могли только внедорожники. Жители звонили в службу 112. Спасательный трактор приехал только вечером и вытянул застрявший автомобиль. А утром песок сдвинули на обочину, но проблему это не решило.

— В воскресенье работал грейдер, - комментирует ситуацию Министерство транспорта Калужской области. - Вчера работала техника на участке, размыв устранили, дорогу подсыпали и прогрейдировали. Уже проводим претензионную работу в отношении подрядчика в связи с плохим качеством работ и неисполнением срока условий контракта.