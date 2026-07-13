Дорогу Детчино-Прудки размыло из-за дождей

Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, сейчас там идёт ремонт дороги.

— 11 июля рассыпали песок на дороге на протяжении (200-300 метров) в районе деревни Большие Луга, - рассказывает о проблеме местная жительница. - С 16:00 машины не могли проехать (только полноприводные внедорожники), звонили в службу 112, только вечером приехал трактор и вытащил застрявшую машину. Утром песок частично сгребли на обочину.

Мы попросили администрацию Малоярославецкого района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.