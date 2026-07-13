В Калуге заранее отменили рейсы в Казань и Сухум

На этой неделе пассажиры из Грабцево туда не полетят, сообщает калужский аэропорт.

Полёты отменены как на понедельник, так и на среду.

Причины этого не называются.

За последний месяц авиакомпания «ЮВТ аэро» не смогла совершить ни одного полёты по данным направлениям из-за постоянных ограничений со стороны Росавиации, которые вводят при атаках беспилотников.