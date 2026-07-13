Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге заранее отменили рейсы в Казань и Сухум
Авто и транспорт

В Калуге заранее отменили рейсы в Казань и Сухум

Дмитрий Ивьев
13.07, 09:16
0 385
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На этой неделе пассажиры из Грабцево туда не полетят, сообщает калужский аэропорт.

Полёты отменены как на понедельник, так и на среду.

Причины этого не называются.

За последний месяц авиакомпания «ЮВТ аэро» не смогла совершить ни одного полёты по данным направлениям из-за постоянных ограничений со стороны Росавиации, которые вводят при атаках беспилотников.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik00T0ZUZ1lUeGZHRktZUEVaRGc2blE9PSIsInZhbHVlIjoicjhxR1B3bWdKcG9hcGRZbWZTUHp5eFg3Rk5FRkVSbjloRkVLVlJmWnVXdU1FWEV4UjFHMm5rRStlRXhVWnVQR3RiNksrcm1xcHM2VDBQemdCSnNHcldBZEpRK0NWY1AvNVZzMmVtbWExem9yVHozUEc5Q3FEVm02REF2NExFRlFVdG4vREl3SnFvMko1N2cxazNjUXdvTEFGZE00KzFYamMzb1orYTFNT01nVFdoZGxQOVJhaWFaV3pHVXg5NFh6ZFMxUFhUdFhXMWVya1pROG0ydUFndTZZUGtwN2M1NjlSTVRjWWdOZmo5d0ZxNENtSmNjdnh2R2IvRXVPVjZhdmllT1FpaXo1M1RpUXZuM0NHUzRidUplMzJ4bDFhLzMyRlZ5V1RrTXM4OXRCL0VPTytPWndHRnAvckVaeldkN0ZhR2pqSGhVUGpaMkdOVDdVdkR2c3d5WEMzZVJQQS96MkNRWm9QWlU3dmRyVENRaS9uZ1ZSK0ZTWEQ2R0EzdHh1UjdiZStLKzRPSlZQd3BYbEhDNElCdkJtN05IdDZ6ZjhJZ2pqci9HVjE4UU5ZK2VkUHk5RTdJY1FyUWxaWGk1MyIsIm1hYyI6Ijg5NGI1MDFjNDdkYTE1MDE4OTk2MzlmYjY3ZTY4ZGYzNTFkMjEwZjY4YTJkMWRmMzc1MThiNDQxMjIzZDk1NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkM5cld1NXlJUHZCYkxCcXZERFk0WVE9PSIsInZhbHVlIjoiSU1jbkpQaCtKNU9sVCs4dUFaakR2VWp3N2ppbng3elkvWkE3Vm1yRUxiN0YyWVNUZnRSUGpFNC9lZ1ZxLzdvVHRvWm1tWDdJRTg2K0daTUx2dGgvaG9ZSGNsZHpTVTU1d2h2VFpYTFRoUVBxZ2kyWE5PSlE4a0t5dFdvUlVnb0tzTzlzUFdmNjBBTjBGdXRqR3RGYWt5VkNpYXpXd0hnQ3h3QUZsSWVCL1ptY0oxUEU1d0EzWW1yb0ZCakxrZFE3dlN2WkUrckNpU3d1Vktvd3FRMkgvZ0pFSk9vVHNxazgrNVh2MklVcXBvLys0KzNUQ25kUE1GZDBRbndydGNvMHV6UnVqbkRvamRkRE80NGNTLzA0WXRHNDI0enM5NXhUUWN6eUxQL3ZiUjdDSmdNYmUyL3hocitKZ2dCRDZvODEvcWFHdit4TDVFckpxUFM5MHdlRy8vY21JT0kzQlgwaE4rL0JGdE00OFVZaVNtWXg1QlNqZjhPRnU0Sk8wdDdkREh2cFp5aFpTUnJoWkhleWNwU0E4RnBORjdJSjhzSWhiS3BES3JqRjJkUDNpZUc3cjM4NWtkZzRoakx4MFhRdjZKVEFQUTgxcGthZzdvZ3JLbmIzcmNFTFBPWlE2c2JOeWJ0ekVrd3RiMFl6V1JIUzlRell0Tyt1dzRtQXpTK1ZyVnBZZkswVFdZQ2tNVHR1M2duQWJiRnd2ZzB1U08wUUxZVS91aWowdmpvM0liL1oyNGthbFZxbnVsV2pSU2Z0Z211Tll5MWZlZHlCczczbTBrdEpRUjY1bUxRUStZUnZydFRFQkV3S3VhOTRkZnlNMmFnQkJ4REFRTFdDZDY0ZSIsIm1hYyI6IjA4OWMzYzY1ODlkYmNmYjgwODFhMzRiY2ZjMTVhYTIyZmNiM2VhZDQ2Y2Y1YWNhMTUyNWRlOTIzMDI3ZGI0YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+