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Авто и транспорт

Калужский аэропорт открыли для полётов утром 11 июля

Утром 11 июля Росавиация сняла ограничения на полёты в калужском аэропорту.
Ольга Володина
11.07, 07:56
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Запрет перестал действовать в 7:33. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

Аэропорт закрывали 10 июля в 10:10. Решение было вынужденным - его приняли для безопасности пассажиров и экипажей.

Теперь все службы работают как обычно. Рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам советуют уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло.

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