Калужский аэропорт открыли для полётов утром 11 июля
Утром 11 июля Росавиация сняла ограничения на полёты в калужском аэропорту.
Запрет перестал действовать в 7:33. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.
Аэропорт закрывали 10 июля в 10:10. Решение было вынужденным - его приняли для безопасности пассажиров и экипажей.
Теперь все службы работают как обычно. Рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам советуют уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло.
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