В Калуге обновили дорожную разметку
Пешеходные переходы обозначили свежей краской на нескольких улицах, сообщил 9 июля городской голова Дмитрий Денисов.
Работы проведены на следующих улицах:
- Азаровская,
- Баумана,
- Бульвар Энтузиастов,
- Воробьевская,
- Генерала Попова,
- Карла Либкнехта,
- Комарова,
- Московская,
- Набережная,
- Правобережный проезд,
Пушкина,
- Терепецкое кольцо.
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