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Авто и транспорт

В Калуге обновили дорожную разметку

Дмитрий Ивьев
09.07, 13:37
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Пешеходные переходы обозначили свежей краской на нескольких улицах, сообщил 9 июля городской голова Дмитрий Денисов.

Работы проведены на следующих улицах:

  • Азаровская,
  • Баумана,
  • Бульвар Энтузиастов,
  • Воробьевская,
  • Генерала Попова,
  • Карла Либкнехта,
  • Комарова,
  • Московская,
  • Набережная,
  • Правобережный проезд,
    Пушкина,
  • Терепецкое кольцо.

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