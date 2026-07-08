В Калуге опять отменили рейсы в Казань и Сухум

Пассажиры не смогут отправиться в Татарстан и Абхазию в среду, 8 июля.

Это связано с ограничениями на полеты, которые Росавиация ввела в калужском аэропорту ещё 6 июля.

- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - заявили в аэропорту.

После запуска рейсов в Сухум 10 июня самолёты из Калуги в этот город еще ни разу не смогли полететь из-за угрозы атаки БПЛА.