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Авто и транспорт

В Калуге опять отменили рейсы в Казань и Сухум

Дмитрий Ивьев
08.07, 14:32
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Пассажиры не смогут отправиться в Татарстан и Абхазию в среду, 8 июля.

Это связано с ограничениями на полеты, которые Росавиация ввела в калужском аэропорту ещё 6 июля.

- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - заявили в аэропорту.

После запуска рейсов в Сухум 10 июня самолёты из Калуги в этот город еще ни разу не смогли полететь из-за угрозы атаки БПЛА.

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