В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды

Пассажиры не смогут отправиться туда во вторник, 7 июля, из-за ограничений на полеты, введенных Росавиацией.

- Авиакомпания «Азимут» отменяет цепочку рейсов: Минеральные Воды – Калуга – Пулково и Пулково – Калуга – Минеральные Воды, - говорится в сообщении калужского аэропорта. - Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров.

В аэропорту «Калуга» полеты запрещены с вечера 6 июля.

Накануне пассажиры не смогли улететь в Казань, Сухум и Калининград.