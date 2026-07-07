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Авто и транспорт

В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды

Дмитрий Ивьев
07.07, 11:08
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Пассажиры не смогут отправиться туда во вторник, 7 июля, из-за ограничений на полеты, введенных Росавиацией.

- Авиакомпания «Азимут» отменяет цепочку рейсов: Минеральные Воды – Калуга – Пулково и Пулково – Калуга – Минеральные Воды, - говорится в сообщении калужского аэропорта. - Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров.

В аэропорту «Калуга» полеты запрещены с вечера 6 июля.

Накануне пассажиры не смогли улететь в Казань, Сухум и Калининград.

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