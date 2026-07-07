В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды
Пассажиры не смогут отправиться туда во вторник, 7 июля, из-за ограничений на полеты, введенных Росавиацией.
- Авиакомпания «Азимут» отменяет цепочку рейсов: Минеральные Воды – Калуга – Пулково и Пулково – Калуга – Минеральные Воды, - говорится в сообщении калужского аэропорта. - Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров.
В аэропорту «Калуга» полеты запрещены с вечера 6 июля.
Накануне пассажиры не смогли улететь в Казань, Сухум и Калининград.
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