В Калуге опять отменили рейсы в Казань и Сухум
Пассажиры не смогут полететь в эти города в понедельник, 6 июля, сообщили в калужском аэропорту.
Это связано с ограничениями на полеты, которые ночью ввела Росациация.
Отменены цепочки рейсов Казань – Калуга - Сухум и Сухум - Калуга – Казань.
Отметим, что после запуска рейса между Калугой и Сухумом месяц назад самолёты пока ни разу не смогли отправиться в полёт из-за ограничений.
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