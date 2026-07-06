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Авто и транспорт

В Калуге опять отменили рейсы в Казань и Сухум

Дмитрий Ивьев
06.07, 09:17
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Пассажиры не смогут полететь в эти города в понедельник, 6 июля, сообщили в калужском аэропорту.

Это связано с ограничениями на полеты, которые ночью ввела Росациация.

Отменены цепочки рейсов Казань – Калуга - Сухум и Сухум - Калуга – Казань.

Отметим, что после запуска рейса между Калугой и Сухумом месяц назад самолёты пока ни разу не смогли отправиться в полёт из-за ограничений.

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