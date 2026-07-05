Аэропорт Калуги закрыли для полётов утром 5 июля

В воскресенье, 5 июля, аэропорт Калуги снова приостановил приём и отправку рейсов.

Ограничения ввели в 08:22 утра. Об этом сообщили в Росавиации.

В федеральном ведомстве уточнили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам, которые планировали вылететь или прилететь в Калугу, рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта.