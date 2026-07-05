Аэропорт Калуги закрыли для полётов утром 5 июля
В воскресенье, 5 июля, аэропорт Калуги снова приостановил приём и отправку рейсов.
Ограничения ввели в 08:22 утра. Об этом сообщили в Росавиации.
В федеральном ведомстве уточнили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов.
Пассажирам, которые планировали вылететь или прилететь в Калугу, рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта.
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