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Авто и транспорт

Аэропорт Калуги закрыли для полётов утром 5 июля

В воскресенье, 5 июля, аэропорт Калуги снова приостановил приём и отправку рейсов.
Ольга Володина
05.07, 08:31
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Ограничения ввели в 08:22 утра. Об этом сообщили в Росавиации.

В федеральном ведомстве уточнили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам, которые планировали вылететь или прилететь в Калугу, рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта.

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