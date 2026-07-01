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Авто и транспорт

В Калуге вновь отменили рейсы в Казань и Сухум

Дмитрий Ивьев
01.07, 14:48
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В эти города пассажиры из Калуги не смогут улететь в среду, 1 июля.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила цепочки рейсов Казань – Калуга - Сухум и Сухум - Калуга – Казань из-за того, что в Калуге действуют ограничения на полёты.

Рейсы между Калугой и Сухумом ввели в расписание с 10 июня, однако за три недели не получилось выполнить ни одного. По понедельникам и средам в калужском аэропорту регулярно вводились ограничения на полёты.

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