В Калуге вновь отменили рейсы в Казань и Сухум

В эти города пассажиры из Калуги не смогут улететь в среду, 1 июля.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила цепочки рейсов Казань – Калуга - Сухум и Сухум - Калуга – Казань из-за того, что в Калуге действуют ограничения на полёты.

Рейсы между Калугой и Сухумом ввели в расписание с 10 июня, однако за три недели не получилось выполнить ни одного. По понедельникам и средам в калужском аэропорту регулярно вводились ограничения на полёты.