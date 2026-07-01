Рейсы в калужском аэропорту опять оказались под угрозой срыва

В среду, 1 июля, действуют ограничения на полёты, введенные Росавиацией из-за угрозы безопасности.

Это может привести к изменению расписания, предупредили в аэропорту.

На этот день из Калуги запланированы вылеты в Сухум, Калининград и Казань.