Рейсы в калужском аэропорту опять оказались под угрозой срыва
Рейсы в калужском аэропорту опять оказались под угрозой срыва
В среду, 1 июля, действуют ограничения на полёты, введенные Росавиацией из-за угрозы безопасности.
Это может привести к изменению расписания, предупредили в аэропорту.
На этот день из Калуги запланированы вылеты в Сухум, Калининград и Казань.
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