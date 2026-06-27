Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Аэропорт Калуги снова закрыли для полётов
Авто и транспорт

Аэропорт Калуги снова закрыли для полётов

Днём в субботу, 27 июня, аэропорт Калуги вновь приостановил свою работу.
Ольга Володина
27.06, 16:12
0 288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сотрудники Росавиации ввели ограничения на приём и отправку воздушных судов в 15:53. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

Воздушная гавань в Грабцево успела поработать всего около шести часов после того, как ограничения сняли утром в 9:31.

В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт аэропорт калуга закрытие
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdncUZ6TmdRL1ZWVlVkOGtuWDl3Wmc9PSIsInZhbHVlIjoiMGQ5N09xaU5pMXN4bTlMdDNKWWhkdDdpZVE4ZEJEdi9oZkhBd3I0cDhvOUlkTG5PaG1WNExQREM5MWloTFhEWEkrM2RkY0d4cDU5RXU0R2w3Tmsva3J6bkFoa0NERExNa0g0OWJaRmQ0ZjZnbldwTXhTbUR2bnFEdGYvVFI2MlpBZEkvRW9tWlg0RnhIU1EwdmRmSnZJVDE4MGo2YzB5ZlBxWjQ2dklkNlI0emora28xRU9MeXhPSWFQdG5XaytNcnlrYUtSdWFuY0QwWUNnTlpDS2N2UnpHdFlWb214SklzYW9FU05TV0dhNXYrNXU1L3d2YkxwamVoZnZyZ25YanQ2RDVSN3QrMDhvM3hBTnMwQlJiREd0a3M5QVo1b2c1WGNvZnBVUmwrNFB3cENuaWJQTUR6QlNwZ0JZeUZUK05aODF4bFJUSDlpcWtPdTIwTTVGMGhjSTBnNURRd2dCejg1UVV1NlhId2Z4QzIyTC9ON0JMQTBjVUZTNi9DZ0VzRmxBZHh1cGRWenBadjFuZzZZSVJ6Ry9Db0E2Z1VMMDBjOFRvdWp0anE0Q1hJcWpKVHlVMnowUEkyMXpwZVh5RCIsIm1hYyI6IjkzYTJjYzc5ZjAzZDc2NTIwZTI5N2I0ZWY1MTQzNjk0NjBkOGJiMmFjM2FkMjIyOWI1YzY3M2JiYWFjZmY4MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRaU0ZrQ0E2dlJkcTlvc0p3QmwyTFE9PSIsInZhbHVlIjoiMFhxc2tVWFl6ZWx0RTBpeklWMlo4OEFCcDNaS2grTkZnNEttS1pTYkxsVkxXV28yRGlmSHRoeDFOeEpsVHY5dFNNTHBVWkE1RlpVRDFXZkVsbWpkelNHS1QyK0NhSlhFNGpscEh0ZnBqS2tTWnNxcXdPazltY081OWVzbnNTcXM4ckdaRTZycm13VEhOck5qZ0htOE0vM0FlNEJyaHR5MWNyK0NPTFdOVk5reS9LMWE3UjlMa1Fad0lYMGVyZGtSTnYrTG9nYTk5Tkk5ODBDakpwSVRJa3F0WStac3NQRGcwRUphZ01zdEVyMjk0TUtlYjg4MVVHY25zOXZveU9GVUk2TTlWTlFqSTRFY1pvWDJFWC9xWjA4dmJtaHR4WU12dkZERlJhVWJISnVZV2huRnE4UUQyaFVMbFRxNFNQNXRQNzd2eUlTMHVlUWJIbHZPSkNlMG9ZcmVESTcxV0hGVVRXdy9yZ1N6akRMQlAxbnpvTVQ0RFRCUmhueHlHU2RESUV4SXg4VW8rYTdnZnlPb0JCWnpQMkZKSGpBYWIzYTcrMXM4cTZkMGVPNEQ5NDNDRkRwNXRVR0wxR0VwbWxCY0QvMy9IZHVlWnRMSTBYWXRMVkhtZzhoenhRenpZQUxzbFoySC9lR3BWdjd3NWZOYUtQc0JRUC9PU1BkSzNhQVBaLyt0SFdiZE55eEFSZkd3WHVIMk5OMllub0luSWZqc2JYcm1FSFJ5THhrSlRPZ2VncExLUTAzV2N2YW52WVZDdU0vQTdFT1ZvU3ZxVzZlL0pwS08wQ0xteDZubkJRWjJjeVpTbm9HcDc1VXgxSDVJckV1VmViUWFreHdyMTU4SyIsIm1hYyI6IjVkMjllYTYyYzQwYjQ2MWMzMDc4MjgxNWY0NDI0MjQ3YWJmNjI1ODQ2ZDEwMjVlNWMzMTM2ZWNmYTM3YThhMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+