Аэропорт Калуги снова закрыли для полётов

Днём в субботу, 27 июня, аэропорт Калуги вновь приостановил свою работу.

Сотрудники Росавиации ввели ограничения на приём и отправку воздушных судов в 15:53. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

Воздушная гавань в Грабцево успела поработать всего около шести часов после того, как ограничения сняли утром в 9:31.

В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.