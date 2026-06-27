Аэропорт Калуги снова закрыли для полётов
Днём в субботу, 27 июня, аэропорт Калуги вновь приостановил свою работу.
Сотрудники Росавиации ввели ограничения на приём и отправку воздушных судов в 15:53. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.
Воздушная гавань в Грабцево успела поработать всего около шести часов после того, как ограничения сняли утром в 9:31.
В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь