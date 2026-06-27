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Авто и транспорт

Калужский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений

Росавиация сняла ограничения на полёты в калужском аэропорту 27 июня в 9:31.
Ольга Володина
27.06, 09:50
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Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Запрет на приём и отправку рейсов действовал больше суток — с 23:56 25 июня.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В этот период аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда.

Вся информация о работе аэропорта доступна на его официальных ресурсах.

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