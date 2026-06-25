Общественный транспорт Калуги поедет по новым схемам 27 июня
Центр города будет перекрыт из-за шествия выпускников. Поэтому часть городских автобусов и троллейбусов не смогут ездить по привычным маршрутам, рассказали в четверг в «Управлении Калужского троллейбуса».
Троллейбусы:
- №1 — не будет осуществлять движение. После открытия ул. Кирова будет следовать по 12 маршруту.
- №2 — на время ограничения движения будет осуществлять движение: Терепец — ул. Московская — ул. Кирова — ул. Гагарина — Парк им. К.Э. Циолковского. Обратно — в том же направлении.
- №3 — не будет осуществлять движение. После открытия ул. Кирова будет следовать: КЗТА — пл. Мира — КЗТА.
- №12 — не будет осуществлять движение. После открытия ул. Кирова будет следовать по своему маршруту.
- №№ 6, 8, 9, 10, 17 — будут осуществлять движение по маршруту.
- № 18 — до открытия ул. Кирова будет осуществлять движение: мкр. Кошелев — пл. Мира. После открытия ул. Кирова будет осуществлять движение по своему маршруту.
Автобусы:
- №2л — будет осуществлять движение: Терепец — ул. Московская — ул. Кирова — ул. Гагарина — Парк им. К.Э. Циолковского. Обратно — в том же направлении.
- №№ 8Ал, 9л, 17л, 20л, 21л, 22л, 23л, 24л, 25л, 28л, 30л, 33л, 37л, 64л, 90л, 82л, 91л, 98л — будут осуществлять движение в обычном режиме.
- №4л — будет осуществлять движение: мкр. «Веснушки» — ул. Кирова — ул. Московская — ул. К. Либкнехта — ул. Чапаева, далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- №№ 8Ал, 9л, 17л, 20л, 21л, 22л, 23л, 24л, 25л, 28л, 30л, 33л, 37л, 64л, 90л, 82л, 91л, 98л — будут осуществлять движение в обычном режиме.
- №26л — будет осуществлять движение: ул. Серафима Туликова — ул. Кирова — ул. Московская — ул. К. Либкнехта — Городской рынок. Обратно — в том же направлении.
- №27л — будет осуществлять движение: скв. Медицинских сестёр (по ул. Суворова на ул. М. Горького).
- №27с л — будет осуществлять движение: скв. Медицинских сестёр — ул. Гагарина — д. Пучково. Обратно — в том же направлении.
- №29л — будет осуществлять движение: ст.Калуга-1 через ул. Баррикад — ул. Московская — ул. Кирова, далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- №34л — после открытия ул. Кирова будет осуществлять движение: парк им. Циолковского — ул. Гагарина — ул. Кирова — ул. Ленина — ул. Луначарского — ул. Салтыкова-Щедрина — далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- №35л — не будет осуществлять движение.
- №39л — будет осуществлять движение: скв. Медицинских сестёр до Европейского квартала.
- №41л — будет осуществлять движение: пл. Мира — ул. Кирова — ул. Московская — ул. Суворова — ул. М. Горького — ул. Тульская, далее по маршруту.
- №44л — будет осуществлять движение: СК «Квань» — ул. Генерала Попова — ул. Кирова — ул. Московская — ул. Суворова — ул. М. Горького — ул. Тульская — ул. С. Разина, далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- № 69л — будет осуществлять движение: скв. Медицинских сестёр по ул. Суворова.
- №72л — будет осуществлять движение: мкр. «Веснушки» — ул. Кирова — ул. Московская — ул. К. Либкнехта — ул. Чапаева, далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- №73л — будет осуществлять движение: больница №5 — ул. Кирова — ул. Плеханова — ул. Суворова — ул. М. Горького — ул. М. Жукова, далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- №74л — будет осуществлять движение: больница №5 — ул. Кирова — ул. Плеханова — ул. Суворова — ул. М. Горького — ул. М. Жукова, далее по маршруту. Обратно — в том же направлении.
- №76л — будет осуществлять движение: скв. Медицинских сестер — ул. Генерала Попова.
- №94л — будет осуществлять движение: ул. Московской — ул. Кирова — скв. Медицинских сестёр, далее ул. Кирова — дом Быта, далее по маршруту.
- №95л — будет осуществлять движение через ул. Чижевского. Обратно — по маршруту.
- №97л — будет осуществлять движение по ул. Ленина — ул. Баррикад. Обратно — по маршруту.
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