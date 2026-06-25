Общественный транспорт Калуги поедет по новым схемам 27 июня

Центр города будет перекрыт из-за шествия выпускников. Поэтому часть городских автобусов и троллейбусов не смогут ездить по привычным маршрутам, рассказали в четверг в «Управлении Калужского троллейбуса».

Троллейбусы:

№1 — не будет осуществлять движение. После открытия ул. Кирова будет следовать по 12 маршруту.

№2 — на время ограничения движения будет осуществлять движение: Терепец — ул. Московская — ул. Кирова — ул. Гагарина — Парк им. К.Э. Циолковского. Обратно — в том же направлении.

№3 — не будет осуществлять движение. После открытия ул. Кирова будет следовать: КЗТА — пл. Мира — КЗТА.

№12 — не будет осуществлять движение. После открытия ул. Кирова будет следовать по своему маршруту.

№№ 6, 8, 9, 10, 17 — будут осуществлять движение по маршруту.

№ 18 — до открытия ул. Кирова будет осуществлять движение: мкр. Кошелев — пл. Мира. После открытия ул. Кирова будет осуществлять движение по своему маршруту.

Автобусы: