Центр Калуги закроют для машин 27 июня
Городская администрация напомнила автомобилистам о перекрытиях на время шествия выпускников.
Машины не пропустят:
- с 16:15 до 20:30 — большой участок в центре: улицы Кирова, Маршала Жукова, Степана Разина, Николо-Козинская, а также переулок Кирова, улицы Ленина (частично), Московская и Дзержинского;
- с 17:15 до 21:30 — ещё одна зона: улицы Ленина (другой отрезок), Луначарского, Воскресенская, Дарвина, Карпова, Театральная, Баженова, Кропоткина, Кутузова, Воробьевская, Набережная, а также переулок Старичков, Гостинорядский переулок и площадь Старый торг;
- с 17:30 до 22:00 — Профессиональный проезд.
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