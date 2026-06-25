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Новость дня Авто и транспорт

Десятки улиц Калуги закроют для электросамокатов

Дмитрий Ивьев
25.06, 09:13
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Но произойдёт это только временно – 26-28 июня.

Из-за празднования Дня молодёжи электросамокатам нельзя будет ездить с 8:00 26 июня до 16:00 28 июня по следующим улицам:

  • Сквер им. В.И. Ленина,
  • ул. Кропоткина (от ул. Театральная до пер. Гостинорядский),
  • пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг до ул. Карпова).

С 14:00 27 июня до 8:00 28 июня из-за шествия выпускников для электросамокатчиков вводится запрет на езду по:

  • ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Тульская),
  • ул. Максима Горького (от ул. Суворова до ул. Тульская),
  • ул. Маршала Жукова (от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса),
  • пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),
  • ул. Суворова (от ул. Московская до ул. Максима Горького),
  • ул. Николо-Козинская (от ул. Тульская до ул. Кирова),
  • ул. Тульская (от ул. Николо-Козинская до ул. Фридриха Энгельса),
  • ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Старый Торг),
  • ул. Московская (от ул. Суворова до ул. Ленина),
  • ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинская),
  • ул. Дзержинского (от ул. Театральная до ул. Николо-Козинская),
  • пер. Старичков (от ул. Ленина до ул. Луначарского),
  • ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Кутузова),
  • пер. Воскресенский (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
  • ул. Воскресенская (от ул. Ленина до ул. Кутузова),
  • ул. Декабристов (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
  • пер. Григоров (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
  • ул. Вилонова (от ул. Кутузова до ул. Луначарского),
  • ул. Первомайская (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
  • пл. Старый Торг (от ул. Баженова до ул. Ленина),
  • ул. Кутузова (от ул. Ленина до ул. Луначарского),
  • ул. Театральная (от ул. Кирова до ул. Кропоткина — вся),
  • ул. Баженова (от Каменного моста до пл. Старый Торг),
  • ул. Карпова (от ул. Театральная до ул. Ленина),
  • ул. Достоевского (от ул. Театральная до ул. Московская),
  • ул. Профессиональный проезд (от ул. Набережная до пл. Старый Торг),
  • ул. Дарвина (от ул. Театральная до ул. Воскресенская),
  • ул. Красная Гора (от ул. Набережная до ул. Воробьевская),
  • ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),
  • ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

Также в городской администрации напомнили, что постоянный запрет на электросамокаты в Калуге действует на улицах Кирова, Суворова и площади Победы.

Для автомобилистов из-за шествия выпускников также закроют улицы.

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