Десятки улиц Калуги закроют для электросамокатов
Но произойдёт это только временно – 26-28 июня.
Из-за празднования Дня молодёжи электросамокатам нельзя будет ездить с 8:00 26 июня до 16:00 28 июня по следующим улицам:
- Сквер им. В.И. Ленина,
- ул. Кропоткина (от ул. Театральная до пер. Гостинорядский),
- пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг до ул. Карпова).
С 14:00 27 июня до 8:00 28 июня из-за шествия выпускников для электросамокатчиков вводится запрет на езду по:
- ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Тульская),
- ул. Максима Горького (от ул. Суворова до ул. Тульская),
- ул. Маршала Жукова (от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса),
- пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),
- ул. Суворова (от ул. Московская до ул. Максима Горького),
- ул. Николо-Козинская (от ул. Тульская до ул. Кирова),
- ул. Тульская (от ул. Николо-Козинская до ул. Фридриха Энгельса),
- ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Старый Торг),
- ул. Московская (от ул. Суворова до ул. Ленина),
- ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинская),
- ул. Дзержинского (от ул. Театральная до ул. Николо-Козинская),
- пер. Старичков (от ул. Ленина до ул. Луначарского),
- ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Кутузова),
- пер. Воскресенский (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
- ул. Воскресенская (от ул. Ленина до ул. Кутузова),
- ул. Декабристов (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
- пер. Григоров (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
- ул. Вилонова (от ул. Кутузова до ул. Луначарского),
- ул. Первомайская (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),
- пл. Старый Торг (от ул. Баженова до ул. Ленина),
- ул. Кутузова (от ул. Ленина до ул. Луначарского),
- ул. Театральная (от ул. Кирова до ул. Кропоткина — вся),
- ул. Баженова (от Каменного моста до пл. Старый Торг),
- ул. Карпова (от ул. Театральная до ул. Ленина),
- ул. Достоевского (от ул. Театральная до ул. Московская),
- ул. Профессиональный проезд (от ул. Набережная до пл. Старый Торг),
- ул. Дарвина (от ул. Театральная до ул. Воскресенская),
- ул. Красная Гора (от ул. Набережная до ул. Воробьевская),
- ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),
- ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).
Также в городской администрации напомнили, что постоянный запрет на электросамокаты в Калуге действует на улицах Кирова, Суворова и площади Победы.
Для автомобилистов из-за шествия выпускников также закроют улицы.
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