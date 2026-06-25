Десятки улиц Калуги закроют для электросамокатов

Но произойдёт это только временно – 26-28 июня.

Из-за празднования Дня молодёжи электросамокатам нельзя будет ездить с 8:00 26 июня до 16:00 28 июня по следующим улицам:

Сквер им. В.И. Ленина,

ул. Кропоткина (от ул. Театральная до пер. Гостинорядский),

пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг до ул. Карпова).

С 14:00 27 июня до 8:00 28 июня из-за шествия выпускников для электросамокатчиков вводится запрет на езду по:

ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Тульская),

ул. Максима Горького (от ул. Суворова до ул. Тульская),

ул. Маршала Жукова (от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса),

пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),

ул. Суворова (от ул. Московская до ул. Максима Горького),

ул. Николо-Козинская (от ул. Тульская до ул. Кирова),

ул. Тульская (от ул. Николо-Козинская до ул. Фридриха Энгельса),

ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Старый Торг),

ул. Московская (от ул. Суворова до ул. Ленина),

ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинская),

ул. Дзержинского (от ул. Театральная до ул. Николо-Козинская),

пер. Старичков (от ул. Ленина до ул. Луначарского),

ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Кутузова),

пер. Воскресенский (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),

ул. Воскресенская (от ул. Ленина до ул. Кутузова),

ул. Декабристов (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),

пер. Григоров (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),

ул. Вилонова (от ул. Кутузова до ул. Луначарского),

ул. Первомайская (от ул. Воскресенская до ул. Луначарского),

пл. Старый Торг (от ул. Баженова до ул. Ленина),

ул. Кутузова (от ул. Ленина до ул. Луначарского),

ул. Театральная (от ул. Кирова до ул. Кропоткина — вся),

ул. Баженова (от Каменного моста до пл. Старый Торг),

ул. Карпова (от ул. Театральная до ул. Ленина),

ул. Достоевского (от ул. Театральная до ул. Московская),

ул. Профессиональный проезд (от ул. Набережная до пл. Старый Торг),

ул. Дарвина (от ул. Театральная до ул. Воскресенская),

ул. Красная Гора (от ул. Набережная до ул. Воробьевская),

ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),

ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

Также в городской администрации напомнили, что постоянный запрет на электросамокаты в Калуге действует на улицах Кирова, Суворова и площади Победы.

Для автомобилистов из-за шествия выпускников также закроют улицы.