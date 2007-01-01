Центр Калуги перекроют на время шествия выпускников
Торжественное мероприятие пройдет в субботу, 27 июня, сообщили в администрации города.
Для проезда с 16:15 до 20:30 закроют следующие дороги:
- по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);
- по ул. Маршала Жукова (от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы);
- по ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);
- по ул. Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);
- по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);
- по ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);
- по ул. Московской (от ул. Достоевского до пл. К.Маркса);
- по ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).
С 17:15 до 21:30 закроют:
- по ул. Ленина (от пл. К.Маркса до пл. Старый Торг);
- по ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);
- по пер. Старичкову (от ул. Луначарского до ул. Ленина);
- по ул. Воскресенской (от ул. Дарвина до пл. К.Маркса);
- по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского);
- по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
- по ул. Театральной (от ул. Кропоткина до ул. Баженова);
- по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый торг);
- по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);
- по пл. Старый Торг;
- по ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг);
- по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
- по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).
С 17:30 до 22.00 нельзя будет проехать по Профессиональному проезду.
Кроме того, с 10:00 закроют городской парк культуры и отдыха. Попасть можно будет только на аттракционы со стороны улицы Набережной.
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