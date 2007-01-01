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Новость дня Авто и транспорт

Центр Калуги перекроют на время шествия выпускников

Дмитрий Ивьев
05.06, 10:09
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Торжественное мероприятие пройдет в субботу, 27 июня, сообщили в администрации города.

Для проезда с 16:15 до 20:30 закроют следующие дороги:

  • по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);
  • по ул. Маршала Жукова (от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы);
  • по ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);
  • по ул. Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);
  • по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);
  • по ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);
  • по ул. Московской (от ул. Достоевского до пл. К.Маркса);
  • по ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17:15 до 21:30 закроют:

  • по ул. Ленина (от пл. К.Маркса до пл. Старый Торг);
  • по ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);
  • по пер. Старичкову (от ул. Луначарского до ул. Ленина);
  • по ул. Воскресенской (от ул. Дарвина до пл. К.Маркса);
  • по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по ул. Театральной (от ул. Кропоткина до ул. Баженова);
  • по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый торг);
  • по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);
  • по пл. Старый Торг;
  • по ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

С 17:30 до 22.00 нельзя будет проехать по Профессиональному проезду.

Кроме того, с 10:00 закроют городской парк культуры и отдыха. Попасть можно будет только на аттракционы со стороны улицы Набережной.

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