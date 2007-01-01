Центр Калуги перекроют на время шествия выпускников

Торжественное мероприятие пройдет в субботу, 27 июня, сообщили в администрации города.

Для проезда с 16:15 до 20:30 закроют следующие дороги:

по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);

по ул. Маршала Жукова (от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы);

по ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);

по ул. Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);

по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);

по ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);

по ул. Московской (от ул. Достоевского до пл. К.Маркса);

по ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17:15 до 21:30 закроют:

по ул. Ленина (от пл. К.Маркса до пл. Старый Торг);

по ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);

по пер. Старичкову (от ул. Луначарского до ул. Ленина);

по ул. Воскресенской (от ул. Дарвина до пл. К.Маркса);

по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по ул. Театральной (от ул. Кропоткина до ул. Баженова);

по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый торг);

по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);

по пл. Старый Торг;

по ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).

С 17:30 до 22.00 нельзя будет проехать по Профессиональному проезду.

Кроме того, с 10:00 закроют городской парк культуры и отдыха. Попасть можно будет только на аттракционы со стороны улицы Набережной.