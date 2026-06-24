В Калуге опять отменили рейсы в Казань и Сухум

В среду, 24 июня, пассажиры не смогут отправиться в эти города из Грабцево.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила цепочки рейсов Казань – Калуга - Сухум и Сухум - Калуга – Казань из-за ограничений на полёты, которые введены Росавиацией.

Ранее такая же ситуация с полётами в эти города была в понедельник.

Кроме того, уже известно, что «Азимут» отменил на 25 июня полёты между Калугой, Сочи и Санкт-Петербургом.