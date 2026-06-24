В соседнем с Калужской областью регионе ввели ограничения на продажу топлива

Проблема с бензином наблюдается не только в Калуге. В соседней Брянской области на официальном уровне начали вводить ограничения.

- Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости, - заявил 23 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Ранее в соцсетях калужане также призывали чиновников ввести ограничения на продажу топлива в одни руки. Однако пока никаких подобных мер в Калужской области не принималось.