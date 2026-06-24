Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В соседнем с Калужской областью регионе ввели ограничения на продажу топлива
Авто и транспорт

В соседнем с Калужской областью регионе ввели ограничения на продажу топлива

Дмитрий Ивьев
24.06, 09:41
1 874
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проблема с бензином наблюдается не только в Калуге. В соседней Брянской области на официальном уровне начали вводить ограничения.

- Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости, - заявил 23 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Ранее в соцсетях калужане также призывали чиновников ввести ограничения на продажу топлива в одни руки. Однако пока никаких подобных мер в Калужской области не принималось.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бензин
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlaOEdJQmZKZWZTeU40Y2NnaHJSRGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2drQjlkNkgxQjh4V1FHTUZoL1hGNFc0WFJHR2pxWm15Uk0vRmlzazZrWGNhaTZsUUNYTkcxdGNOTi8xTzRkVEh5ZVdLU2NObm92SzBWdHlVRGJkY21DU3czZkV6YzY1akQxa002TUMyR2VnVTdwczU5d1RkakpDTUdrYTNNdzhkcjk3M25QZGdQV01icmtJVFRNd0JIeDhhb2c3ZkNJR01yK0NFT1BDeU9kVWRzQVdhZ1BJdHpKdUNKOHNBbWZHQndkZlIzb2o2Zm1uMGU4TDIvNDlXby9NT052NitSUEJ3dDhUQTRBOGFJdG85RmJnNUxvUHRnRmVMNml2LzhyRVA2eVl0dXVJWkM5Qzg4M1haQkQ0Tkl1SVNUSm05YUdXT0o3MTdOb29VQ2oxdFNuUE9VQ3loeEVZWVVOMEJrU2ErZEdUSGNySFcxeGhWclgwdzJvcDcvMldMK1gxSk9iYXB0Zi81SVY4dzkvSVZFMTgyRHY3dHdZMGlvVnY4Nk9HUHA1TUg0NVd2SmJJUzg1L0IyZDg1T1doTXR0U3FkeTVnV1BvOXFBWXhWYmpNVjdJcnZKcVJ3OUo1NnNQT3Z3QyIsIm1hYyI6IjQyOTkwOTEwMDMwNjI5ODQ2OTI3NzIwZjlmMGNmZGNhODNhMzQwNDJiODczZThlZmNjOGEzN2U3ZmQ2MDIzOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1zMXFsblRTSG1tS3o5eUJUQ1BERVE9PSIsInZhbHVlIjoiYUFERStMcDd4L1BwWHdIT2lZbGF3VHhwamZ4LzQ2SHRuZm42WElodGFvTlpuTDRhSExaN2QrRUdhWjJGMVhKSEU5NWFoWHFiaWY4NGxZN2VjWGF5b3U4bzJudXE4S3k2QmEwOG9jRUVkRTFFcURWOUNXWW1rWUI1S1JlOXY2SWtSaXpJZEd0UDUyM3hBZXhLR3VpWGJ2SDB6M2o1RVdNSmVWUk9PekJvZjl3T2hETUhWYkc3OFJmWFJURE92UzMxdVBHZEZxZCtadUN2YWhDSHRrY0pMUWZRS0NMVlZaYVcrUHpJUGdIZE50L2tkVzVpRktWZkcwUzFRS3IrVHFuT3lDRFhMQWYxSDgyRndXUTNvT0RlbDJxenhjaUNhalpuSUR6YzJQcE9KREhQU2ZlN3UyV0VGU1VVdWtBbSs0bllrbmFRNUY5NWZCU1czVUpzSEJIaGpEa0N3MUU5N3Yzd3FWdm1MZW9vbjNRTWU3MjVSNVpiTTU4dGZHOUptZDJySmhWcDcvb3V5QS9XRUJSSU1jQzJLRXhzVkVtUTkxVEtQUUdVWnhQOTcxK2tVZ0RPQWd0RGZkMlB6QTRYNUp4cnNQdkxVS1NxWFVod1B5eWlzZy9RUS9MUjdERXV5ZkdJMEEvQ2VwL1BWLzhjUHE5NUNwdU41Y3N2MndwYUk1QklJNW42bGNCbExZNmNjc2IzNW9BcVRKTjFyaExpRFkrRVNHbFlaV3pkRnVRL0I0RDFmcFgzZjhROVRDWkFjN0FjZnIxOS8vcjBSTGdCVWJsaTJUOVNrNDFLRUdHVjByakNKNFo0ZTd4ajlmWXo0cDNWMUY0ZGpuMjNUdXNNc0Q5VSIsIm1hYyI6ImY5M2RjMDQ2YWE3M2NmYWQwNjBhYjI1ZjMwODc1ZTU5MGM5Zjc4OGEwZDg3M2QzMDcyN2YwZjFkOWY4NzRiZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+