На заправках в Калуге сохраняется дефицит топлива

Утром в среду, 24 июня, наш читатель прислал фото с двух АЗС.

На «Роснефти» на Салтыкова-Щедрина около 8 утра наблюдалась большая очередь, но было топливо всех видов. Спустя 15 минут 95-й бензин закончился, но и очередь стала меньше.

На «Опти» информационное табло показывает полное отсутствие топлива, но при этом у колонки стоял грузовик коммунальных служб.

Напомним, власти Калужской области заявляют, что причиной отсутствия бензина на заправках стал ажиотажный спрос. Но при этом власти Ульяновского района вечером 23 июня объявили об отмене пригородных автобусов из-за отсутствия дизельного топлива.