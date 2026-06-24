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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области рейсовые автобусы отменили из-за нехватки топлива

Дмитрий Ивьев
24.06, 09:25
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Речь идёт о пригородных автобусах в Ульяновском районе. Сообщение об этом вечером во вторник, 23 июня, опубликовала местная администрация.

- Из‑за нехватки дизельного топлива все пригородные рейсы временно отменены, - говорится в официальном заявлении чиновников в МАХ.

При этом автобусы между Ульяново и Калугой продолжат ездить, но с 23 июня стоимость билета подняли до 660 рублей.

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