Топливный кризис в Калужской области идет на спад?

Калужане сообщают о наличии бензина на АЗС и небольших очередях.

Как мы уже писали, в Калужской области в начале прошлой недели разразился настоящий бум на топливо.

На многих бензоколонках его раскупали быстрее, чем успевали подвозить, а ряд сетей взвинтил цены на популярные марки.

В результате ФАС начала проверку этого факта, а правительство Калужской области в понедельник, 22 июня, выступило с заявлением, что запасов бензина в регионе достаточно, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. Чиновники даже принципиально отказались вводить квоты на выдачу бензина в одни руки.

Видимо, эти словесные интервенции возымели действие. Как сообщают наши читатели, сегодня, 23 июня, ситуация на АЗС лучше, чем вчера.

- В обед возвращался в Калугу из Росвы по Киевской трассе, - рассказывает наш читатель. – На первой же заправке «Роснефти» машин было мало, а в наличии был дизель, 92-й и 95-й. Заправился без проблем.

А вот на АЗС в Анненках очередь была, но не огромная, как в понедельник, а как в обычный час-пик, - пишет наш читатель. – Не знаю, как дело в других сетях, но, думаю, что так же, пусть ваш журналист проедется посмотрит.

Напомним, ажиотажный спрос на бензин начался в Калужской области в четверг, 18 июня, с подмосковных районов и на АЗС, граничащих с соседними регионами. Министр конкурентной политики Николай Владимиров спрогнозировал, что ажиотаж спадет в течение этой недели, а тем автозаправкам, которые не получают топливо от поставщиков вовремя, рекомендовал «начать претензионную работу».

А вы ездили на заправку 23 июня? Какая там обстановка? Расскажите в комментариях!