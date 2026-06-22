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Авто и транспорт

В Калуге отменили рейсы в Казань и Сухум

Дмитрий Ивьев
22.06, 09:25
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Калужский аэропорт остается закрытым из-за угрозы безопасности по решению Росавиации.

В связи с этим 22 июня авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила цепочки рейсов: Казань – Калуга - Сухум и Сухум - Калуга – Казань.

- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - прокомментировали в аэропорту.

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