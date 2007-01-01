После смертельной аварии в Малоярославце возбудили уголовное дело

В пятницу, 19 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела после ДТП на автомобильной дороге М-3 Украина.

По данным ведомства, там столкнулись грузовые автомобили «Джек» и «Даф». 44-летний водитель автомобиля «Джек» погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил, дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратура Малоярославецкого района взяла расследование дела на контроль.