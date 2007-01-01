Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт После смертельной аварии в Малоярославце возбудили уголовное дело
Авто и транспорт

После смертельной аварии в Малоярославце возбудили уголовное дело

Евгения Родионова
19.06, 12:25
1 617
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 19 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела после ДТП на автомобильной дороге М-3 Украина.

По данным ведомства, там столкнулись грузовые автомобили «Джек» и «Даф». 44-летний водитель автомобиля «Джек» погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил, дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратура Малоярославецкого района взяла расследование дела на контроль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRWWmxBZ2lOSEZsZXNiRHArQk9NSHc9PSIsInZhbHVlIjoiN3JjYXBMbk5oRG9VK0NnanJFSzQvclV0Y2Jaa2R6UVlFK2xuQzBMazIzRG95NWx6b2tpRlhKWng3ZGdBRGdOanBYRWtzeitLZGFhL2RKSFhtTUV5dWZxbVZNMmlYNmkxU2Y2Z250anF5Z3VyUmNPZCsyemVpWWZ2eTZranZNbHVuUG5GNEc0YlZzZlB3QUZSMXF5dnUrMHRMc0xTT05wSVBDS3h3ODV5ekZKMkJLRERkcWdCbnVNS0s5eStBZjFjV3B5MURZenQ5YkJRcSswZlFRRGFLQURoUmZBL2lZeHM3bTBvcVNsb0x1WnhZajZKUG1pMVFJdU80c1NROStOSlozcEVXQUp1UEphNGJIQ0lGWHdva29vMmZCMEZMZmhpaWdQL0JtM2VNekVXWGJOSjU5N3JvR09GS3FKNG5MOGpkc0ZDcUlUd2luSG1xWjJIa2xkb3RvVjNNdVFHeFdPSkE2RXFwcDZJS0VRbGJRSzMyVjBEV3BWSm1WNjdteFFLajhTMzdKV3ZEZ0ErZ2ZUTXEvKzVSQTVZR01vRWdxK1VLT2VmckFEQWFrYlhXdGt2VUlwc3BPekxOSndTNkc2MyIsIm1hYyI6IjhjYTBkY2U2ZDFjMjkxYjgxMjI3M2Y2YWE3MmMzMzVjYmRiZGI0ZDVlZDYxMWRiZjBmNTU4NDAyMDViMDFmYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtzMHJwR1ZUSFo5enVXbkVscXBNL1E9PSIsInZhbHVlIjoid01Zc2IzNHZoSUEzcm9uRGRjMU5Ebld3NVo1VEFoZ0JuUU5vNTd0aXRtakFiTXhzQWl1bUZXaHFtY3pLZS83R3RIS1VpY1o5NG5jNlczVFpZZXRML0ZCNVFPNDFTRElLM3h3NXlzd0NYS0s4eFdFWlF4R2ZKYmRsZ0pkUHNHQ0diNVZ0cE4xMDJyM3BmRU1kS2NkckNQS2pMOGxJUElXYkRLQTdJeFNmOXZDTGVsTGVFNk1oRHJycG96ZytjNitYMWlpTWl2Q0pTbGI1Y3VTL2ZRY0pwWmhUR250cCttNWJrUjNOWnZ5NUhRUkNGYzNubEN4bHpyN1VHZkRtY3NmQTB2WmhOZkNxam84Vy9kQjJFc2NhSWFtM0pDSW93bm1DczUxaktFWFdjblNDYlpiRUo3akE5QTVWZ1N6aURMai9ueno2Z01HZzFOS0o5dmIvTS9FL1VvMXFKMGttTkppay9ubnBnNmdjSFlJZkFNek1SdjN3aFk2d3FWUWI5SWJMd0VTc2YycHBFMmhia0Z2ZGpETWRJQ0Q3bkxQSEptSFhUMFdRam5udll5aWRQV3A4aW9uNFRqWHBOdFlYVmZJVHFidldUazRuZENEZUJzV3RNcitva2Y0K0p5OTF0U3Vqb2x2MnVsWFcvaG5nTFpCQ0FmNUtRQmpkaXJ2SlJaQlo3Y2ZzeGl1Ri9ZaXNkQzZrcSt5RHdsWHErQ1QxVHVUOVkwak53S3lubVVmNm1veDBoYmh2WFdWTUg0QkJ1VE5ibEYrc3Mwd3o4bHdmZ01zMlJZdzZDaGtVN3F0ekRSVEwvVnFxYUluSkxUd0VKZEkxU2lYUVVrOWRVTTFTbGRsSCIsIm1hYyI6IjRkN2JmZTc1YmUzMDc3N2YzMGU5M2IzOThlOGU3NTA0MGU3NjMzNTk2OTZlODU1OTJlMGFjMGIzZTIzYWFlNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+