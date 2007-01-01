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В Малоярославце водитель автомобиля погиб в аварии

Евгения Родионова
17.06, 15:36
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Об этом в среду, 17 июня, сообщила прокуратура Малоярославецкого района.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около полудня.

— На автомобильной дороге М-3 Украина столкнулись «Газель» и «Даф». Водитель грузовика погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.

Обстоятельства аварии выясняются.

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