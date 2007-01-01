В Малоярославце водитель автомобиля погиб в аварии
Об этом в среду, 17 июня, сообщила прокуратура Малоярославецкого района.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около полудня.
— На автомобильной дороге М-3 Украина столкнулись «Газель» и «Даф». Водитель грузовика погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.
Обстоятельства аварии выясняются.
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