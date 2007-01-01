В Малоярославце водитель автомобиля погиб в аварии

Об этом в среду, 17 июня, сообщила прокуратура Малоярославецкого района.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около полудня.

— На автомобильной дороге М-3 Украина столкнулись «Газель» и «Даф». Водитель грузовика погиб на месте, - уточнили в прокуратуре.

Обстоятельства аварии выясняются.