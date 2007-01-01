В Калуге предпраздничные пробки сковали центр и выезды из города
Традиционно в преддверии праздников город встаёт в заторах, и этот вечер не стал исключением.
Движение затруднено на улице Кутузова в сторону Старого Торга, на Киёвском проезде, на Грабцевском шоссе у пересечения с Зерновой, а также на улицах Карла Либкнехта и Маршала Жукова.
Центр Калуги практически весь в «красной зоне». Стоят улицы Ленина, Московская и Кирова, пробки переходят через сквер Мира на Гагарина.
Самый длинный затор растянулся от Анненок до Мстихино и дальше на выезд к трассе М-3. Его протяжённость превышает 4,5 километра.
Автомобилистам стоит запастись терпением и питьевой водой — выезд из города займёт не мало времени.
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