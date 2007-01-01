В Калуге предпраздничные пробки сковали центр и выезды из города

Вечером 11 июня в Калуге образовались множественные пробки.

Традиционно в преддверии праздников город встаёт в заторах, и этот вечер не стал исключением.

Движение затруднено на улице Кутузова в сторону Старого Торга, на Киёвском проезде, на Грабцевском шоссе у пересечения с Зерновой, а также на улицах Карла Либкнехта и Маршала Жукова.

Центр Калуги практически весь в «красной зоне». Стоят улицы Ленина, Московская и Кирова, пробки переходят через сквер Мира на Гагарина.

Самый длинный затор растянулся от Анненок до Мстихино и дальше на выезд к трассе М-3. Его протяжённость превышает 4,5 километра.

Автомобилистам стоит запастись терпением и питьевой водой — выезд из города займёт не мало времени.