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Авто и транспорт

В Калуге отложили вылет самолёта в Санкт-Петербург

Дмитрий Ивьев
04.06, 12:13
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В четверг, 4 июня, в международном аэропорту «Калуга» задерживается рейс в Санкт-Петербург в связи с введенными ограничениями воздушного пространства над Калужской областью.

Пока вылет с 14:00 перенесли на 16:30.

Самолёт из Сочи в Калугу также вовремя не прилетит: приземление перенесено с 12:55 на 15:30.

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