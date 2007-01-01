В Калуге отложили вылет самолёта в Санкт-Петербург
В четверг, 4 июня, в международном аэропорту «Калуга» задерживается рейс в Санкт-Петербург в связи с введенными ограничениями воздушного пространства над Калужской областью.
Пока вылет с 14:00 перенесли на 16:30.
Самолёт из Сочи в Калугу также вовремя не прилетит: приземление перенесено с 12:55 на 15:30.
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