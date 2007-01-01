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Авто и транспорт

Вылет самолёта из Калуги отложили на 14 часов

Дмитрий Ивьев
03.06, 09:09
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Вечером во вторник, 2 июня, пассажиры не смогли отправиться в Минеральные Воды.

Борт авиакомпании «Азимут» прибыл из Санкт-Петербурга и готовился отправиться на Кавказ, но в этот момент Росавиация ввела ограничения на полёты в калужском небе.

Время отправления перенесли с 18:30 на 8:30 утра среды.

Утром 3 июня, напомним, в небе на Калугой разрешили летать.

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