Вылет самолёта из Калуги отложили на 14 часов
Вечером во вторник, 2 июня, пассажиры не смогли отправиться в Минеральные Воды.
Борт авиакомпании «Азимут» прибыл из Санкт-Петербурга и готовился отправиться на Кавказ, но в этот момент Росавиация ввела ограничения на полёты в калужском небе.
Время отправления перенесли с 18:30 на 8:30 утра среды.
Утром 3 июня, напомним, в небе на Калугой разрешили летать.
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