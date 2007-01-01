Небо над Калугой открыли для полётов
Росавиация сообщила о снятии ограничений.
Ранее в ночь на вторник, 2 июня, федеральное ведомство сообщало, что в Грабцево временно запрещено взлетать и садиться самолётам.
Это связано с угрозами безопасности.
Одновременно с этим МЧС рассылало сообщения о ракетной опасности.
Ограничения не привели к изменениям в расписании.
