Небо над Калугой открыли для полётов

Росавиация сообщила о снятии ограничений.

Ранее в ночь на вторник, 2 июня, федеральное ведомство сообщало, что в Грабцево временно запрещено взлетать и садиться самолётам.

Это связано с угрозами безопасности.

Одновременно с этим МЧС рассылало сообщения о ракетной опасности.

Ограничения не привели к изменениям в расписании.