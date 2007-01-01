Аэропорт «Калуга» открыли для полётов

В ночь на пятницу, 29 мая, ограничения вводила Росавиация, но они оказались не очень долгими.

Самолётам нельзя было взлетать и садиться в Грабцево в течение полутора часов.

При этом решение федерального ведомства повлияло на расписание. Рейс из Калуги в Сочи вылетел с опозданием на два часа.

Также ночью МЧС объявляло беспилотную опасность.