Аэропорт «Калуга» открыли для полётов
В ночь на пятницу, 29 мая, ограничения вводила Росавиация, но они оказались не очень долгими.
Самолётам нельзя было взлетать и садиться в Грабцево в течение полутора часов.
При этом решение федерального ведомства повлияло на расписание. Рейс из Калуги в Сочи вылетел с опозданием на два часа.
Также ночью МЧС объявляло беспилотную опасность.
