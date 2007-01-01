Самолёты из Калуги полетят в Абхазию

Регулярные рейсы планируется запустить с 10 июня, сообщил в пятницу министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Из Калуги в Сухум самолёты будут летать два раза в неделю – по понедельникам и средам.

Вылет из Калуги в 6:15 по понедельникам и в 12:50 по средам. Продолжительность полета — 3:40. Стоимость полёта в одну сторону – чуть больше 10 тысяч рублей.