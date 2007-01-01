Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Самолёты из Калуги полетят в Абхазию
Авто и транспорт

Самолёты из Калуги полетят в Абхазию

Дмитрий Ивьев
22.05, 10:01
0 487
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Регулярные рейсы планируется запустить с 10 июня, сообщил в пятницу министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Из Калуги в Сухум самолёты будут летать два раза в неделю – по понедельникам и средам.

Вылет из Калуги в 6:15 по понедельникам и в 12:50 по средам. Продолжительность полета — 3:40. Стоимость полёта в одну сторону – чуть больше 10 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
13%
0%
25%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik42Sno0aGYwR2llMUg3WWMwRXdQNWc9PSIsInZhbHVlIjoiTk15MldqMFJZTlEydFljSzFibVBPNUFYQlozZEF4R2tqTUxuMGNUZkhtMVRubEtSTU5oTENCdXpSeU9MS3NsTXhsT3hKQXJQVHpGeC95RVM1R1A0N3EyeHVUN295UVN3Y3g3RFhqSUZZdmtnd2JxZUhZV2IzWEJmbzVkTGNGUWZDK0JUNGdYSkoxMUttS3BNd0FneitmZWNWMHBXSE5udEdlNjgxNnpNV3JMdTFiSnFuS0JyN3dhc0dLL0t3MTBIRTJFVGxaQlVOOUtSOSt0bjJlb3Z0L0t3TUY4a0lXYlc3Q0hyRmZHSmFSdmhnQmp3a0ljd0RQdnV0Rk5hU3ZJMnU3MW93QlphT1ZEcnI0THdIclFnQTB0N2kyb0JrKzJpajQ1aUhwc3FZbEEwWExtKzZUcjJ1Zm8yZ3QrS0x1emlTeFBpY2F1SVRKSzhGTGtGaHZpcjlxQjAxK1ppUVlWMk1MZzliL2hrZ2wwZXhYQnVyN1NBTDdmM0E5b2JxOXRwVkFULzhRRDJHMTdXcTBBd29YZGJJNkxZeG5mV0xSK2g3UUtscGltVHhNNDFDb3Nnc3c3L1ZTelV4RGZtMXYzaiIsIm1hYyI6ImM3ZDE5NjM5YjE5ZDkwOTY3N2VmMTg0MDY4NGRhYTViODYzMGRiMDIyYzM4MDZlMzU2YTk2MWYwZDg1ZDMwYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZCSHYvYlhTRG56RTlOYTFoQ1VQUGc9PSIsInZhbHVlIjoiWkF2TlpHOG9CYXFqd0MzbmlIMzNQMzVydEZ0bUs1dzhSWjZFOVNLSW12aklTUGsxOG1mMFM3a0xzK2NNVDJmTlNPUkxxSmRVWk0wMkd6TEZ0bVB2TGp2bmdxdnlZbGRlc3FtejhnNDBOZmtHWFNpZXNrdTFkMmlCeDFKaThzYU50VlMrYWFmS01vakxNK082NndSd1U5b1o1M0pZRXJncXAxc01ET3I0U0FsbUFza3FPSzErK3JZUUc4T1NObWNBSXhPcUtNNjRZU05wQVdWdXhYM25DR015OU9aVEw3a2F1WWxOMlFXLzJTL1NpU3FWN0ZvY0hPR0RWS2FPTDZMdjFNOFhOb1o0YXFwaG9QdmJCRktIbGN0ditPL1lKalNXV1UxaWdiQ1luWWZuMFFVMFV1c0c0ZkFxS1UyZHJqRGw2ZFhpd2JNd01ULzFqaUgzZFc3em9ycXVrRk5LZzhSWW5wdERYN2orWTIyc090aE1GZE9NTjlHc0RKT2FXME91cjFjV1ZZNlZYS3ZTVkRBMmxXOGNudFpaZVdyUk0rUzBzbnVzQjl1aWM5ZlF4blZ3ZHpGMEJRVDlVc1ljUmhxTUs5YTU1RUdyQ2JPeTJKZEpnUmloZkxoY0ZtbEc2S2VsRlJnK09uOUhsZ3M3VTJqRU1oOElBZm1lMlZaWW1QRFVpeG5YbnJBbFhCdVJES2xsbEV4RHQrTngraG0xUjZuRkhmMnlYUGI2UGkyUmZiUXhRY0RiTGJRZTZFMnR3L3MzNStZdGM4aWJ1bXhQS1gyQzBwdmdqblczNDMxZFc5RVFoRjNUQzQ5RkI4bDcyRjNTM2VublNxSEN0NmVQOVZ0VCIsIm1hYyI6IjU4YjA5ZmNmYzZkYWNmYzViZjIzN2UwMzY2MmE3M2IxMTIwZjE0ZWVmODg5NDMzYTljMTAxMzBiZGVkYzhmOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+