В Калуге вылет самолёта в Санкт-Петербург отложили на два часа
В Калуге вылет самолёта в Санкт-Петербург отложили на два часа

Дмитрий Ивьев
21.05, 16:46
В четверг, 21 мая, пассажиры не смогут вовремя улететь в город на Неве.

Самолёт авиакомпании «Азимут» должен был отправиться в 20:15, но пока рейс отложили до 22:30.

Это связано с ограничениями на полёты в Калуге, которые введены ещё рано утром Росавиацией.

- Возможны задержки и других рейсов, - прокомментировали в калужском аэропорту.

