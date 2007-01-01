В Калуге вылет самолёта в Санкт-Петербург отложили на два часа
В четверг, 21 мая, пассажиры не смогут вовремя улететь в город на Неве.
Самолёт авиакомпании «Азимут» должен был отправиться в 20:15, но пока рейс отложили до 22:30.
Это связано с ограничениями на полёты в Калуге, которые введены ещё рано утром Росавиацией.
- Возможны задержки и других рейсов, - прокомментировали в калужском аэропорту.
