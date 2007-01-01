Рейсы между Калугой и Минеральными Водами отменены 19 мая
Пассажиры не смогут улететь из Грабцево и прилететь туда из-за ограничений, которые ввела Росавиация.
Это связано с беспилотной опасностью.
- Решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - прокомментировали в калужском аэропорту.
Накануне был отменен рейс из Калуги в Калининград.
