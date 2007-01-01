В Калуге отменили рейс в Калининград

Вечером в понедельник, 18 мая, самолёт не смог улететь в этот город из Грабцево.

Это связано с ограничениями на полеты, которые ввела Росавиация.

Во вторник, 19 мая, под угрозой срыва оказался рейс в Минеральные Воды. Вылет самолета уже перенесли с 13:05 на 16:30.

В Калужской области продолжает действовать беспилотная опасность.