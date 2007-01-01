Небо над Калугой закрыли для полётов
Около 15:30 в понедельник, 18 мая, Росавиация ввела новые ограничения.
В аэропорту «Калуга» временно нельзя садиться и взлетать самолётам. При этом самолёт из Калининграда уже летит в Грабцево. Его могут перенаправить в Москву.
Также МЧС предупредило калужан о возможной атаке беспилотников. Жителей области просят быть бдительными.
