Небо над Калугой закрыли для полётов
Небо над Калугой закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
18.05, 15:35
Около 15:30 в понедельник, 18 мая, Росавиация ввела новые ограничения.

В аэропорту «Калуга» временно нельзя садиться и взлетать самолётам. При этом самолёт из Калининграда уже летит в Грабцево. Его могут перенаправить в Москву.

Также МЧС предупредило калужан о возможной атаке беспилотников. Жителей области просят быть бдительными.

