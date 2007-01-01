В калужском аэропорту отменили ещё два рейса

В пятницу, 15 мая, авиакомпания «Азимут» приняла решение об отмене рейсов Санкт-Петербург– Калуга (А44013) и Калуга – Сочи (А45114).

- По вопросам обмена и возврата билетов просим обращаться по месту их приобретения или в авиакомпанию «Азимут», - прокомментировали в аэропорту.

Отмена рейсов связана с ограничениями на полёты в аэропорту «Калуга» из-за угрозы атаки беспилотников.