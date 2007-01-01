Рейс из Казани в Калугу опоздал на семь с половиной часов
Пассажиры не смогли вовремя прилететь из этого города на Волге и улететь туда из Калуги в среду, 13 мая.
Это связано с ограничениями на полёты в калужском аэропорту, которые вводила Росавиация.
Самолёт из Казани прилетел в 2 часа ночи, хотя должен был в 18:30.
Из Калуги пассажиры вылетели в 2:41 вместо 19:15.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь