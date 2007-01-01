Ещё один мост перекроют в Калужской области

С 1 июня по 30 сентября будет закрыт проезд по мосту через реку Ракитня в одноименной деревни Кировского района.

Как рассказали в четверг в министерстве транспорта региона, это связано с проведением капитального ремонта.

Водителям придется пользоваться объездным путем.

Ранее сообщалось о перекрытии моста в Барятинском районе.