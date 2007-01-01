В Калужской области перекроют мост
С 1 июня на капитальный ремонт закроется мост через реку Неручь в деревне Асмолово Барятинского района на дороге Барятино – Асмолово.
- На время ремонта движение будет организовано по объездной дороге, - рассказали в четверг, 30 апреля, в министерстве транспорта региона.
Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать свои поездки.
