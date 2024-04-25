В Калуге начали ремонтировать улицу Карла Либкнехта

Дорожники начали снимать старый слой асфальта в районе перекрестка с Грабцевским шоссе ночью 24 апреля.

- Потребовал, чтобы дорожники не растягивали сроки между фрезерованием и асфальтированием, - заявил в четверг городской голова Дмитрий Денисов.

Он рассчитывает, что ремонт смогут закончить до 1 мая.