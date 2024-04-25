В Калуге увеличили количество маршруток №69

Летнее расписание будет действовать до 15 октября. Уточнить его можно в Центральной диспетчерской службе по телефону 8 800 450 10 02.

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