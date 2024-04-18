В Калуге запланировали ямочный ремонт на пяти улицах

Работы должны пройти на Генерала Попова, Мелиораторов, 3-м Академическом проезде, Жукова и на перекрестке Тарутинской и Зерновой, сообщил 18 апреля городской голова Дмитрий Денисов.

На Жукова ямы будет латать подрядчик, которого дополнительно наняли.

По словам Денисова, ранее ямочный ремонт провели на Комсомольской роще, Суворова, Чичерина, Городенской, Телевизионной, 20 и Грабцевском шоссе, 60.