Улицы Людиново обещают спасти щебнем

Дороги в частном секторе с наступлением теплой погоды размыло.

- Погода сейчас не позволяет исправить ситуацию. Остаётся только системно подсыпать дороги щебнем в летний период, - заявил 22 марта глава районной администрации Стефан Перевалов.

По его словам, в этом году щебень привезут на улицы Пролетарскую (промзона), Герцена и проезд от улицы Осипенко до улицы Шумавцова.